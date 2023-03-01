ليبيا وتونس والجزائر: رغيف الخبر الأقل سعرا في العالم

يتمتع المستهلكون في ليبيا الجزائر وتونس برغيف الخبز الأبيض الأقل سعرا في العالم، وفق ما أوردته موقع “Numbeo”.

وأفاد الموقع أن سعر 500 غ من الخبز في هذه البلدان الثلاث هو السعر الأقل على الإطلاق بين جميع الدول الـ107 التي يشملها الرصد. وسجّل السعر الأدنى بتوني حيث لا يتجاوز ثمنه 0.14 دولار يليه الخبز الالجزائري الذي بـ0.16 دولار ثم الليبي بـ0.36 دولار.

بالمقابل، يبلغ سعر الخبز الأغلى في العالم 3.26 دولار في الولايات المتحدة، و3.20 دولار في سويسرا، و2.96 دولار في إيسلندا، حسب معطيات الموقع.

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