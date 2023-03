المركز الليبي للاستشعار عن بعد يبحث إجراءات تفعيل الشبكة الوطنية لرصد الزلازل

ليبيا – اجتمع المدير العام للهيئة الليبية للبحث العلمي فيصل العبدلي أمس الثلاثاء مع أكرم الكاسح مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء؛ لبحث إجراءات تفعيل الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

الاجتماع عُقد بحسب المكتب الإعلامي للمركز الليبي للاستشعار عن بعد بناء على توصيات من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بدعم مركز الهيئة، ومن أجل تفعيل شبكة رصد النشاطات الزلزالية التي تشهدها منطقة البحر المتوسط في الآونة الأخيرة.

