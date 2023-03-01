القوي يناقش سبل حل إشكالات موظفي الهيئات القضائية

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اجتمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار “مفتاح القوي” مع رئيس وأعضاء النقابة العامة لموظفي الهيئات القضائية لبحث المسائل والاشكالات التي تواجه الموظفين، واتخاذ السبل الكفيلة لحلحلتها و ما يلزم من إجراءات حيالها.

وكان المستشار “مفتاح القوي” قد وجه من خلال خطاب مكتوب، أمس الثلاثاء، كبار كتاب المحاكم والنيابة العامة والأمناء الإداريين في إدارات التفتيش والقضايا والمحاماة العامة والقانون بموافاة المجلس الأعلى للقضاء ببيان موظفيهم ودرجاتهم الوظيفية.