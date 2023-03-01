المنقوش: حكومتنا أصدرت قرارات لحماية حقوق الإنسان في ليبيا

شاركت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال “زوم” في افتتاح أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة في بيان أن المنقوش أكدت خلال مشاركتها على أهمية العمل بمبدأ الإنصاف وخاصة للضحايا والمناضلين من أجل حماية حقوق الإنسان، الذين يسعون لبناء مجتمع قوي يحترم حقوق الإنسان وتديره سلطة مدنية عادلة.

وأشارت إلى أن نيل الحقوق الإنسانية مسيرة طويلة ولن تكون ليبيا مختلفة عن دول العالم التي تعمل على ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان، وتتطلع إلى مستقبل أفضل في هذا الملف.

كما بيّنت خطوات حكومة الوحدة الوطنية في مجال حقوق الإنسان من إطلاق آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة لتنفيذ التوصيات الدولية، وإصدار القرارات التي تعزز حماية حقوق الإنسان، وتعزيز دور السلطات القضائية، موضحة التحديات التي تصاحبها عملية التحول الديمقراطي بعد عقود من الانتهاكات والصراعات، وفق البيان.

وبحسب البيان، أوضحت الوزيرة جهود حكومة الوحدة الوطنية في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب وحفظ حقوق الضحايا، مؤكدة أن ليبيا قد طلبت من المجلس إرسال بعثة تقصي حقائق لتوثيق الانتهاكات، وفي انتظار التقرير النهائي للجنة.