مدير أمن طرابلس الجديد يصدر تعليماته لمكافحة ظاهرة التسول

أصدر السيد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة تعليماته اليوم الاربعاء، لإطلاق حملة وطنية لمكافحة التسول نظرا لما تشكله ظاهرة التسول في شوارع العاصمة من إزعاج للمواطنين و ما تلحقه من أذى على المستوى الامني و الاقتصادي .

وجاءت التعليمات لكلا من رئيس قسم شرطة النجدة العقيد عادل الشائبي ، و رئيس وحدة المهام الخاصة الرائد سند زايد ، و رئيس قسم الشرطة النسائية العقيد رانيا الصيد ، و رئيس مكتب شؤون المراة المقدم ليلى التومي ، و رئيس قسم حماية الاسرة و الطفل المقدم سمية ، رئيس قسم الاداب العقيد سهيلة عبدالله و ذلك لأجل إطلاق حملة وطنية لمكافحة التسول، هذه الحملة لا تتوقف حتى القضاء عليها .

وتهدف المديرية من خلال هذه الحملة و بحسب ما تفضل السيد مدير الامن لتوجيه وعي المواطنين بعدم التعاطف مع المتسولين و التوجه نحو العمل الخيري المؤسسي الذي يضمن وصول الصدقات والتبرعات و الزكاة الى مستحقيها الحقيقيين، وعدم تشجيع المتسولين على التسول.