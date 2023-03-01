الرقابة الإدارية تطالب بإيقاف مجلس إدارة شركة خدمات الطرق السريعة 

طالبت هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف مجلس إدارة شركة خدمات الطرق السريعة عن العمل، لعجزه عن تحقيق الأغراض التي أنُشئت الشركة من أجلها.

وذكرت الهيئة، أنه يجب تعيين مجلس إدارة جديد يُراعى فيه الخبرة والكفاءة والتخصص وفقا للنظام الأساسي للشركة.

وأضافت أنه يجب أيضا مناقشة وتقييم الوضع المالي للشركة في ظل عدم قيام مجلس الإدارة الحالي باختصاصاته، والعمل على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يوافق مع التشريعات النافذة.

كما طالبت بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي لمخالفتها للقانون، ووضع جدول زمني لسداد المستحقات والديون المتراكمة عليها.