شرطة بوعطني تضبط مطلوبًا في وضع مخل مع امرأة مطلوبة للقضاء

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية امن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني” ضبط شخصًا سجلت ضده سبعة محاضر في وضع مخل بالإداب مع امرأة مطلوبة للقضاء داخل منزل بمنطقة القرية.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن المتهم مطلوب في قضايا إيذاء وترويع الآمنين بواسطة قنبلة يدوية والسرقة.

وأكدت أن عملية القبض تمت بعد ورود معلومات عن أحد المطلوبين بمنطقة القرية ويقيم بمنزل مشبوه تمارس فيه الدعارة وتعاطي المخدرات.

وأفادت المديرية أن رئيس المركز العميد أحمد النعاس أصدر تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر وعقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة المنزل انطلقت قوة من أعضاء مركز شرطة بوعطني وداهمت المنزل وتم ضبط الشخص سالف الذكر في وضع مخل بالآداب مع امرأة داخل المنزل.

وأشارت مديرية امن بنغازي إلى أنه تم ضبط قنبلة يدوية (رمانة) وأداة تعاطي (كنشة) وتم الانتقال بهم إلى المركز ..

وذكرت أنه بالاستدلال معهما تبين أن الشخص المطلوب يُدعى س.ف.ع من مواليد 1977 والمرأة التي تم ضبطها تدعى أ.ه.ع من مواليد 1985 وإعترف المدعو س.ف.ع بما نُسب إليه من تُهم الإيذاء والسرقة وكما تم التعميم على المدعوة أ.ه.ع اتضح أنها مطلوبة لدى القضاء على ذمة قضايا مُخلة بالشرف وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.