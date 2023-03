المنفي يبحث مع الدبيبة والكبير أولويات الإنفاق لعام 2023

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي الثلاثاء اجتماعًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد والتأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق لعام 2023، وباب التنمية لعام 2022.

