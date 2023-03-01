الغارديان: ضحايا تفجير مانشستر أرينا يطالبون المخابرات البريطانية بالحقيقة

أعادت صحيفة الغارديان البريطانية تسليط الضوء على هجوم مانشستر أرينا الدامي الذي وقع في حفل غنائي لمغنية البوب الشهيرة أريانا غراندي يوم 22 مايو عام 2017، وذلك مع استعداد لجنة التحقيق بنشر تقريرها الثالث والأخير عن المتهم في الحادث الليبي سلمان العبيدي.

واستعرضت الصحيفة البريطانية في تقرير اليوم الأربعاء ترجمته “الساعة 24″، تصريحات رجل أصيب بالشلل بسبب الهجوم، والذي طالب بكشف الحقيقة عن الحادث وليس إبداء “الأعذار” من جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني “إم آي 5″، حيث يواجه الجهاز انتقادات شديدة بخصوص التحقيق في التفجير.

وقال مارتن هيبرت إنه يريد أن يعرف “لماذا حدث ذلك وكيف حدث”، عندما يُنشر التحقيق تقريره النهائي الذي طال انتظاره حول الانفجار يوم الخميس.

ومع ذلك، قال هيبرت، الذي كان في مانشستر أرينا مع ابنته، إنه يخشى أن تظل الصورة الكاملة سرية لأن الكثير من أدلة جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني “إم آي 5” تم سماعها في جلسات سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويعتقد الرجل البالغ من العمر 46 عامًا أن الأجهزة الأمنية قد “أخطأت”، وأن العديد من الإشارات الحمراء قد تم تجاهلها بشأن سلمان العبيدي، الذي قتل 22 شخصًا وأصاب العشرات عندما فجر قنبلة في حقيبته في ردهة مانشستر أرينا في 22 مايو 2017.

وأضاف هيبرت لصحيفة الغارديان: “أريد أن أعرف كيف حدث هذا التفجير الوحشي، أريد أن أعرف سبب عدم قيام ابنتي بالأشياء التي تود القيام بها ولماذا ستظل على كرسي متحرك لبقية حياتها وتعاني تلف في دماغها، أريد أن أعرف لماذا أنا على كرسي متحرك لبقية حياتي”، وتابع: “أريد أن أعرف الحقيقة حتى نتمكن من المضي قدمًا، لا أريد اعتذارًا لأن هذا لن يؤدي إلى أي شيء، إذا شعروا بالأسف، لقالوا ذلك في اليوم الأول”.

وتوضح الصحيفة أت هيبرت كان مع ابنته إيف البالغة من العمر 14 عامًا، يقفان على بعد 5 أمتار فقط من سلمان العبيدي عندما تسبب في الانفجار في نهاية حفل أريانا غراندي، ويعتقد أنهما كانا أقرب الناس إلى القنبلة، واللذين بقيا على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أن لجنة تحقيق تفجير مانشستر أرينا، الذي يرأسها السير جون سوندرز، ستنشر يوم الخميس تقريرها الثالث والأخير، مع التركيز على إمكانية منع الهجوم وتطرف سلمان العبيدي.

وأشارت الغارديان إلى أنه في جلسات الاستماع التي عقدت خلف أبواب مغلقة في عام 2021، اعترف ضباط جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني “إم آي 5″، أن لديهم ما يكفي من المعلومات الاستخباراتية لاعتبار العبيدي البالغ من العمر 22 عامًا، من مانشستر، تهديدًا للأمن القومي وفتح تحقيق.

وقال أحد ضباط جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني “إم آي 5″، المعروف باسم “ويتنس جاي”، للتحقيق أنه كان ينبغي استجواب سلمان العبيدي عند عودته من ليبيا، قبل أربعة أيام من الانفجار، الأمر الذي كان من الممكن أن يوقف ذلك العمل الوحشي.

ومع ذلك، قال الشاهد إن هذا كان سيتطلب مراقبة وتصنيف سلمان العبيدي على أنه تهديد “ذو أولوية عالية جدًا”، كما يتوقع جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني “إم آي 5” التدقيق في مراقبته لصلات سلمان العبيدي المتطرفة.

بدوره، قال هيبرت، الذي جمع ما يقرب من مليون جنيه إسترليني لجمعية إصابات العمود الفقري بعد تسلق جبل كليمنجارو في أفريقيا العام الماضي، إنه لا يريد سماع “أعذار” أو اعتذار من الأجهزة الأمنية البريطانية، وشدّد على أنه يريد “الحقيقة”، وأن تلتزم الحكومة البريطانية بتنفيذ أي توصيات يقدمها سوندرز.

واستكمل: “لن أتفاجأ إذا ألقوا باللوم على (نقص) الموظفين والمال وكمية الإرهابيين الذين كانوا يراقبونهم، لا أريد سماع ذلك، لا أريد أن أسمع الأعذار، أريد أن أعرف لماذا حدث وكيف حدث، وكيف أنه لن يحدث مرة أخرى، بصعوبة قراءة ذلك، أريد أن أعرف”.

وواصل: “الأمر يشبه ما رأيناه مع مأساة ملعب هيلزبره: لا بأس بالقول إننا سنتعلم منها، ولكن حتى بعد تفجيرات 7/7 لم يتم تنفيذ التوصيات بعد ذلك، من المحتمل أن يتم ذكر نفس التوصيات في هذا التقرير.

واختتم هيبرت، “متى ستتصرف خدمات الطوارئ والحكومة والدولة بناءً على هذه التوصيات، حتى إذا حدث شئ مثل ذلك، فنحن مستعدون؟”.