شاهد بالصور: مديرة قناة ليبيا الوطنية تصدر قرارًا عاجلًا عقب واقعة بث كرتون أطفال فاضح

أصدرت مديرة قناة ليبيا الوطنية السيدة عواطف الطشاني، اليوم الاربعاء قرارًا بفتح تحقيق فوري وعاجل حول واقعة بث كرتون أطفال ضمن الخارطة البرامجية تتنافى مع تعاليم الدين وعادات المجتمع ومخالفة للضوابط واللوائح المعتمدة بالقناة .

وفي وقت سابق، كانت قناة ليبيا الوطنية قد بثت كرتون أطفال ضمن برنمجها اليومي تضمن لقطات خادشة وفاضحة ما أثار جدلًا وغضبًا واسعًا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي .

ووجهت الطشاني، باحالة الموظفين المسؤولين على مراقبة هذا البرنامج والمتورطين في عملية بثه الى المجلس التأديبي وذلك لاتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية.