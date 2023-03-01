الدبيبة: ليبيا تعافت في جميع المجالات بزيارة الأمين العام لـ”أوبك”

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم الأربعاء، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) “هيثم الغيص”، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ووزيري النفط والغاز “محمد عون”، والمالية “خالد المبروك”.

ورحب الدبيبة في مستهل اللقاء بالأمين العام للمنظمة، مؤكداً أن زيارته تعكس تعافي ليبيا في كل المجالات بما فيها القطاع النفطي، وفق بيان للحكومة.ت

واعتبر الدبيبة أن وجود شخصية عربية في هذا المنصب أمر يساعد في تنسيق الجهود بين البلدان العربية المصدرة للنفط لزيادة الاستثمار بينها، وتوحيد المواقف الفنية والاقتصادية في كثير من المسائل المعروضة داخل المنظمة، مبدياً رغبة ليبيا في تطوير وزيادة التعاون بين مؤسساتها ذات العلاقة والمنظمة في كافة المجالات المتعلقة بالنفط والغاز.

وأعرب الغيص عن سعادته بزيارة ليبيا، وشكره للحكومة على دعمها لقطاع النفط وتخصيص الميزانيات اللازمة لتطويره، مؤكداً أهمية ليبيا في المنطقة والعالم في مجالي إنتاج النفط والغاز.