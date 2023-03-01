شاهد : اقتحام وكــر لممارسة الرذيـلة والفـساد بـ طرابلس وضبط عدد من الشباب والفتيات

أقتحم اللواء 444 قتال، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاربعاء وكــرًا لممارسة الرذيلة والفساد بالعاصمة طرابلس حيث أسفر عن ضبط عدد من الشباب والفتيات.

وأعلن اللواء 444 قتال، عن تنفيذ عملية جديدة استهدفت وكراً من أوكار الرذيلة والفساد وضمن أُطُرِ عملِ مفارزِ الْجَيْشِ اللّيبِي باللّواء 444 قِتال من أجل فرض الأمن والحفاظ على الآداب العامّة .

وبحسب المعلومات أنه وبعد ورود عشرات البلاغات من المواطنين في مدينة طرابلس بوجود وكر لممارسة الرذيلة والفساد وبيع الخمور والمخدرات اقتحمت مفرزةٌ من مفارز الجيش الليبي الوكر وقامت بإلقاء القبض على (5 شبّان و3 فتيات) حيث يجري التحقيق معهم وسيُحالون للنيابة العامة.

ودعا اللواء 444 قتال، في بيانه الأسر لمتابعةَ أبنائهم وبناتهم ومراقبتهم وعدم تركهم بدون رقيب ولا حسيب فالْكُلّ راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيّته.

ويعاقب القانون اللّيبي كلّ من يقومُ بأعمالٍ تخدِش الحياءَ وتُخِلُّ بالآداب العامة والثقافات والعادات .

يذكر أن اللّواء 444 قِتال بدأ حملةٍ لإقتحام هذه الأوكار وقفلها ومعاقبةِ من يقوم بإيجار الشّقق والإستراحات وتخصيصها للرذيلة والفساد .