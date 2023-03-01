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سفير ألمانيا لدى ليبيا : ندعم جهود باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 مارس 2023 (وال)- رحّب السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت؛ بإحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا أول أمس الإثنين.
وقال أونماخت – في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر – إن بلاده تدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في عام 2023، من خلال عملية يملكها ليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة – وأيضًا من خلال تسهيل المزيد من الدعم الدولي عبر عملية برلين”. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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