سفير ألمانيا لدى ليبيا : ندعم جهود باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023

طرابلس 01 مارس 2023 (وال)- رحّب السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت؛ بإحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا أول أمس الإثنين.

وقال أونماخت – في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر – إن بلاده تدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في عام 2023، من خلال عملية يملكها ليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة – وأيضًا من خلال تسهيل المزيد من الدعم الدولي عبر عملية برلين”. (وال)

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