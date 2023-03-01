حفتر يفتتح مستشفى عسكري في بنغازي مُجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات

أخبار ليبيا 24

افتتح، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء في بنغازي، مستشفى 15 أكتوبر العسكري المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

ويقع المستشفى في مقر 07 أكتوبر سابقا الواقع في وسط المدينة. وافتتح، في حضور عدد من الشخصيات والقيادات الأمنية والعسكرية.

وقال، المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة، إن المستشفى تم تجهيزه على أعلى مستوى وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وأضاف، أن حفتر أثنى على المجهودات المبذولة لتجهيز المستشفى وفقاً للمواصفات العالمية.