وفاء الكيلاني: مستعدون لتقديم خدمات الشؤون الاجتماعية في كل فروع ليبيا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “وفاء الكيلاني” استعدادها الدائم لتقديم كل مايلزم لكل الفروع في ليبيا حتى تستطيع تأدية عملها بالشكل المطلوب.

والتقت “الكيلاني”، في بيان للوزارة، رئيس فرع الشؤون الاجتماعية لمدينة بنغازي، وتحدثت عن جهود الوزارة وما تقدمه من تجهيزات وتسهيل عملها لتقوم بخدماتها للمواطنين .

وأكدت الوزيرة بدورها على استعدادها الدائم لتقديم كل مايلزم لكل الفروع في ليبيا حتى تستطيع تأدية عملها بالشكل المطلوب، وحثت على ضرورة تحول القطاع بالكامل للخدمات الإلكترونية ضمن رؤية الوزيرة لميكنة القطاع.

#ليبيا

#حكومة_الوحدة_الوطنية

#وزارة_الشؤون_الإجتماعية