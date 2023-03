بعد حديثها سابقا عن كون “السراج” وزيرا في عهد القذافي وأنه اشترى جنسية أجنبية.. صحيفة بريطانية تقدم له اعتذارا رسميا

اعتذرت صحيفة “ذا ميرور البريطانية” عن نشرها خبرا في يوليو 2021 قالت فيه إن رئيس المجلس الرئاسي السابق ورئيس حكومة الوفاق الوطني “فايز السراج” كان وزيرا في عهد القذافي وأنه اشترى جنسية دولة “فانواتو” لينأى بنفسه عن ذلك الماضي السيئ السمعة، بحسب وصفها.

وقالت الصحيفة البريطانية إنها تعترف بخطأها وستسحب ادعاءاتها، مجددة اعتذارها للسراج، وفق ما أفادته الصحيفة.

يذكر أن صحيفة ميرور البريطانية تحدثت في يوليو 2021 عن أن السراج قام بشراء جنسية دولة فانواتو لنفسه ولعائلته في يناير عام 2020، بينما كان في منصبه، وقد جرى “تقديم الطلب باسم زوجته”، وفق ما نشرته الصحيفة سابقا.

وتعد “فانواتو” جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ، وقد تحولت منذ أن اعتمدت برنامج منح الجنسية، إلى محط اهتمام واسع إزاء جوازات السفر الممنوحة للأجانب التي تشكل أكبر مصدر لإيرادات الحكومة.

