اندلاع حريق بمقر دار “تويوتا” بمنطقة الجبس في طرابلس ولا حديث عن أضرار بشرية

أخبار ليبيا 24

اندلع حريق بمستودع لقطع الغيار بطريق السواني في طرابلس، حيث هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق، الذي بدا كبيرًا من خلال الصور التي عرضاها هيئة السلامة الوطنية.

وقال الجهاز، إن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان اندلاع الحريق، دون أن يتحدث عن وجود إصابات.

ومن جانبها، قالت هيئة السلامة الوطنية، فرق الإطفاء بعدد من أقسام السلامة الوطنية بالمنطقة الغربية تعاملت مع الحريق.

وأوضحت الهيئة، أن الحريق اندلع بمقر دار “تويوتا” بمنطقة الجبس.