حكومة الدبيبة: تعليمات للمنقوش بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

قالت حكومة الوحدة المؤقتة إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال الدعم الفني والمشورة للمفوضية العليا للانتخابات، لإنجاز الانتخابات.

وجاء ذلك بعد مخاطبة الدبيبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقديم المساعدة التقنية والفنية لتنفيذ الانتخابات.

وذكر الدبيبة في خطابه أنه طالب في العديد من المناسبات بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، داعيا الأمم المتحدة لإرسال فريق لتقييم الاحتياجات الخاصّة بالانتخابات، ومراقبين دوليّين على العملية الانتخابية حتى الانتهاء منها واعتماد نتائجها.

وشدد الدبيبة على أهمية التنسيق بين الأمم المتحدة وحكومته والمفوّضية العليا والأجهزة الأخرى لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.