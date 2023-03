تزامنا مع الإفراج عن “عبدالله منصور”.. الأعلى للقضاء يتابع قانونية الإفراجات الصحية عبر لجنة خاصة

عقدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاطلاع على الإفراجات الصحية ومدى ملاءمتها للإجراءات القانونية اجتماعها الأول.

وشكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة من 5 مستشارين تتولى الاطلاع على ما تم من إفراجات صحية وغيرها مؤخرا ومدى ملاءمتها للقانون.

وجاء قرار تشكيل اللجنة بعد الإفراج عن القيادي في النظام السابق وآخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي “عبدالله منصور”، والذي صدر بحقه أمر إفراج صحي.

المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

