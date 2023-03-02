حكومة الوحدة تبحث رفع الحظر الجوي على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبي

عقدت لجنة رفع الحظر الجوي على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة وليد اللافي.

وحضر الاجتماع، كل من وكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات المُكلف، ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ومندوبين عن جهازي الأمن الداخلي والمخابرات.

تناول الاجتماع وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية، بداية بالتنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات المُسجلة في ليبيا بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية.

يذكر أن قرار حظر الشركات الليبية من الطيران في الأجواء الأوروبية، اتخذ سنة 2014، بعد إعلان المفوضية الأوروبية حظر التعامل مع جميع شركات النقل، ومنع طائراتها المسجلة تحت رمز (#5A)، من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي والهبوط والإقلاع من مطاراته.

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