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باشاغا: الأمم المتحدة هي السبب وراء منعي من دخول طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن الأمم المتحدة هي السبب وراء منعه من دخول طرابلس، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لم تعترف بحكومته رغم أن تزكّت من قبل البرلمان.

وأضاف باشاغا أن المجتمع الدولي وراء بقاء حكومة الدبيبة، مؤكدًا أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية وشرعيتها انتهت، مشيرًا إلى أن التوافق الليبيالليبي يمكن أن يحدث بينما التوافق الدولي لا يبدو جاهزًا.

ولفت باشاغا إلى أنه يوجد توافق ليبي لحل الأزمة الليبية، ولكن لا يوجد توافق دولي على الحل الليبيالليبي.

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الأمم المتّحدة عبد الحميد الدبيبة فتحي باشاغا ليبيا

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الوطن الليبية

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