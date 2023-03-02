احتجاز 40 سيارة في حملة مرورية لفرض القانون في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص أسفرت حملة مرورية في طبرق عـن ضبط وحجز أكثر من 40 مركبة آلية يقودها سائقين بالمخالفة للقانون المروري. وأوضح مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق أن الحملات المرورية الشاملـة مستمـرة لضبط المركبات المخالفة للقانون المروري. وأضاف، أن قســم المرور طبــرق بالتعــاون مــع قســم شرطــة النجــدة وقــوة فــرض القانــون بمديريــة أمــن طبــرق وجهــاز البحــث الجنائــي فــرع البطنــان نفّذ حملــة مروريــة شاملــة. وقال إن الحملة جاءت فــي إطــار الجهــود المبــذولة لضبــط الشــارع العــام ومحاربــة كافــة الظواهــر السلبيــة خاصــة قيــادة المركبــات بالزجــاج المعتــم وقيــادة الأجانــب بــدون ترخيــص والقيــادة دون الســن القانونيــة والقيــادة بــدون لوحــات معدنيــة. وأكد أن الحملة أسفــرت عــن ضبــط وحجــز أكثــر مــن( 40 ) مركبــة آليــة مخالفــة للقانــون المــروري تسيــر علــى الطريــق العــام . وطالبت مديرية أمن طبرق سائقــي المركبــات الآليــة سرعــة التوجــه لقســم شرطــة المــرور والتراخيــص الكائــن بمدخــل المدينــة الغربــي، لإتمــام الإجــراءات القانونيــة اللازمــة فــي أســرع وقــت ممكــن حتــى لا يتــم ضبــط المركبــة وحجزهــا. أنسخ رابط المقال تم النسخ

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