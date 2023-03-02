مؤسسة النفط تطالب المشري بالاعتذار عن افتراءاته وتلوح باللجوء للقضاء

نفت المؤسسة الوطنية للنفط تنفي تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري التي بثتها قناة الجزيرة القطرية حول تبعية المؤسسة لدولة الإمارات العربية، مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة وأنها عبارة عن تصفية حسابات.

وعبرت مؤسسة النفط عن أسفها من تصريحات المشري عبر قناة الجزيرة القطرية، قائلة: “تأسف المؤسسة الوطنية للنفط للمستوى غير اللائق الذي بلغه خالد المشري رئيس مجلس الدولة في تصفيته لحسابات شخصية مع مؤسسة وطنية ليبية سيادية مستقلة حيث ردد في حوار مع قناة الجزيرة ادعاءات زائفة لا علاقة لها بالحقيقة عن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط لدولة الإمارات العربية المتحدة وحصولها على امتيازات خاصة في قطاع النفط الليبي وحمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة للجنسية الإماراتية”.

وأضافت في بيان لها: “هذا جميعه عارٍ عن الصحة تماماً ولا تفسير له إلاّ بكونه يأتي ضمن حملة ممنهجة ربما يكون خالد المشري من مفتعليها وقادتها تهدف إلى ضرب قطاع النفط الليبي وزعزعة استقراره الإداري وإدخال هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي لمعيشة الشعب الليبي في الصراعات السياسية التي ينخرط فيها السيد المشري ويوجهها لغايات حزبية وأيديولوجية لا تخفى على أحد”.

وذكرت: “تتوجه المؤسسة الوطنية للنفط بهذا البيان للرأي العام الوطني وتدين وترفض هذه الأكاذيب وتأمل من مجلس الدولة إلزام رئيسه بالتوقف عن استخدام صفته الرسمية في تصفية حساباته الخاصة وخوض معاركه غير الشريفة”.

وطالبت المؤسسة من خالد المشري الاعتذار عن تجاوزاته وافتراءاته، وأنها تحتفظ مع رئيس مجلس إدارتها بحقها في اللجوء إلى القضاء الوطني إن لم يتوقف السيد المشري عن إدعاءاته.