المشري: الليبيون يقدمون مساعدات لسوريا عبر جمعيات تركية بإسطنبول

هاجم خالد المشري القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة النظام السوري بقيادة بشار الأسد، مستنكرا على رؤساء عدد من البرلمانات العربية إبداء التعاطف مع هذا النظام بالزيارات والتصريحات.

وقال “المشري”، في تصريحات بثها تليفزيون سوريا، “بشار الأسد مجرم لا يمثل الشعب السوري العظيم وأنا لا أعترف به فإن ما ارتكبه من جرائم ضد الشعب السوري لا يمكن أن يرتكبها إنسان ينتمي لوقته وشعبه”.

وأضاف “إن بشار المجرم لا يمكن أن يكون لديه ذره انتماء لوطنه ولشعبه فالحاكم لابد أن يرعى شعبه لا أن يقتله”.

وتابع ” الشعب الليبي يتعاطف مع الشعب السوري حتى إن هناك جمعيات تجمع مساعدات من ليبيا وتقدمها كمساعدات لأشقائهم في سوريا وكانت تدخل إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا من خلال بعض الجمعيات الموجوده في إسطنبول التي تجمع التبرعات لاهالينا في سوريا وهذا هو الطريق الصحيح لمساعده الشعب السوري أما ما يذهب إلى النظام فهو تقوية للظالم على شعبه فهي تعتبر زلزال على زلزال”.

واستكمل، “أنا كنت عضوا في البرلمان العربي فالشعوب العربية ترفض التطبيع مع إسرائيل وترفض التطبيع مع من قتل شعبه وترفض هذا النظام الفاسد الديكتاتوري”.

واختتم بقوله، “للأسف الشديد أنا رأيت عددا من رؤساء البرلمانات العربية تزور هذا النظام الفاسد وأوضح أن الزيارة شكل أما التصريحات فلها شكل آخر فيمكن تحت أي ظروف ما زرت هذا النظام لكن لا يجب أن تظهر أي تعاطف معه”.