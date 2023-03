قسم أورام الأطفال في مصراتة قد يغلق أبوابه خلال أيام

أفاد رئيس قسم أورام الأطفال بمركز أورام مصراتة عادل حميد بقرب إقفال المركز أبوابه خلال الأيام القادمة.

وفي تصريح للأحرار ذكر حميد أنه لم يتبق إلا القليل من الكادر الطبي وهم في الطريق لـ”ترك العمل”، لأنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ عدة سنوات، قائلا إن عددا منهم توقف عن العمل لهذا السبب، وفق قوله.

وأشار حميد إلى وجود 5 طبيبات لديهن قرارات استقالة من جهات عملهن السابق، فيما لا تزال مرتباتهن تصرف إلى نفس الجهات السابقة رغم صدور قرارات الاستقالة.

وتابع حميد أن هؤلاء الطبيبات يأخذن مرتباتهن من تبرعات أهل الخير، مشيرا إلى محاولتهم إيجاد حلول لهن ولكن تعثرت جميع المحاولات.

وشدد رئيس قسم أورام الأطفال على مناشدتهم وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لحل هذا الإشكال ولكن دون جدوى، حسب تعبيره.

ويمثل المعهد القومي للأورام بمصراتة محطة رئيسية لعلاج أغلب مرضى السرطان والأورام في عموم ليبيا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

