القطراني يؤكد ضرورة دعم المجلس القومي للمرأة الليبية ومشاركتها في الانتخابات

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، على ضرورة دعم المجلس القومي للمرأة الليبية وعلى أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بحضور وكيل وزارة الداخلية السيد فرج اقعيم وعضو مجلس النواب السيدة عائشة الطبلقي، أمس الثلاثاء، مع رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية الدكتورة فوزية الشريف ، ونائب رئيس المجلس السيدة سالمة البركي، ورئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بالمجلس السيدة فتحية المنفور، ورئيسة قسم الشؤون الإدارية بالمجلس السيدة أمل قرقوم

وذلك بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي .

واطلع خلال اللقاء على سير عمل المجلس القومي للمرأة الليبية وأهم احتياجاته ومتطلباته، خاصةً فيما يتعلق بالملتقى الأول للمجلس القومي للمرأة الليبية المقرر عقده بمدينة بنغازي السبت 4 مارس 2023 م والذي قُدمت الدعوة من قبل المجلس للحكومة الليبية لحضوره، حيث أكد معاليه على ضرورة دعم المجلس وتوفير أهم متطلباته حتى يتمكن من إيصال رسالته وأداء مهامه في كافة المجالات.

وأشاد بدور المرأة في المحافل المحلية والدولية، داعيًا إلى ضرورة استمرارية تدريبها و تأهيلها و توعيتها بحقوقها