الدبيبة يطلب من غوتيريش إرسال مراقبين دوليين على العملية الانتخابية

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طلب، رئيس الوزراء بحكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إرسال مراقبين دوليين على العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد نتائجها النهائية.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة خاطب غوتيرش، بشأن تقديم المساعدة التقنية والفنية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، والتنسيق لإرسال مراقبين دوليين على العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد نتائجها النهائية.

وأضافت، كما أنه طالبه بإرسال فريق لتقييم الاحتياجات الخاصة بالانتخابات، والتنسيق مع حكومة الوحدة والمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح الاستحقاق.

وقال الدبيبة، في خطابه لغوتيريش، “نتطلع إلى أن ترسل الامم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقها لتقييم الاحتياجات الخاصة بهذه الانتخابات والتنسيق مع الحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص الأخرى، لأجل ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام “.