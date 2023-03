المشري يثير حفيظة مؤسسة النفط، وتلويح باللجوء للقضاء

دانت المؤسسة الوطنية للنفط تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن تبعية المؤسسة للإمارات، وحمل رئيسها للجنسية الإماراتية.

وطالبت المؤسسة في بيان لها، المشري بالاعتذار، ملوحة باللجوء إلى القضاء في حال لم يتوقف عن ماوصفته بـ”الادعاءات والاتهامات”، حسب تعبيرها.

ودعت المؤسسة المجلس الأعلى للدولة إلى إلزام رئيسه بالتوقف عن استخدام صفته الشخصية في تصفية حساباته، وتكرار ادعاءاته الزائفة التي لا علاقة لها بالحقيقة.

وأشارت المؤسسة إلى أن اتهامات المشري تأتي في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى ضرب قطاع النفط الليبي وزعزعة استقراره الإداري وإدخاله في الصراعات السياسية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد تحدث في لقاء تلفزيوني مع “الجزيرة مباشر” عن علاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط مع دولة الإمارات وإعطاء الأخيرة امتيازات في قطاع النفط الليبي، مشيرا إلى حمل رئيسها فرحات بن قدارة الجنسية الإماراتية.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

