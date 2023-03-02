افتتح القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مستشفى 15 أكتوبر العسكري بمدينة بنغازي.
وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إن افتتاح المستشفى حضره عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية.
وذكر أن مستشفى 15 أكتوبر العسكري تم تجهيزها على أعلى مستوى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
وأثنى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على المجهودات المبذولة لتجهيز المستشفى وفقاً للمواصفات العالمية.
Trending
دبيبة يوجه بصيانة المتحف الوطني في طرابلس
-
مؤسسة النفط الليبية تبحث مع “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية البرامج الاستكشافية حتى 2028
-
الإمارات: ندعم مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية في 2023
-
بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.. “باتيلي” يطلق مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في 2023
-
مجلس الدولة يدين استئذان المسؤولين الليبيين من الاحتلال الصهيوني لزيارة فلسطين
The post المشير خليفة حفتر يفتتح مستشفى 15 أكتوبر العسكري ببنغازي appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك