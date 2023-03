المشير خليفة حفتر يفتتح مستشفى 15 أكتوبر العسكري ببنغازي

افتتح القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مستشفى 15 أكتوبر العسكري بمدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إن افتتاح المستشفى حضره عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية.

وذكر أن مستشفى 15 أكتوبر العسكري تم تجهيزها على أعلى مستوى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وأثنى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على المجهودات المبذولة لتجهيز المستشفى وفقاً للمواصفات العالمية.

