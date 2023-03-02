الوطنية للنفط تنظم ورشة عمل حول أنظمة الاتصالات الرقمية

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نظمت المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة ورشة عمل بعنوان “أنظمة الاتصالات الرقمية ” بمشاركة عدد من مدراء الادارات ومنسقي الاقسام والعاملين بالادارات المختصة بتقنية المعلومات والتحول اللرقمي بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها

وتضمنت ورشة العمل التي عقدت اليوم الاثنين في مدينة بنغازي تقديم عروض لكبرى الشركات العالمية لعدد من المشاريع المنفذة في مجال التحول الرقمي وعرض احدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المجال بالإضافة الى تقديم تجارب هذه الشركات في وضع الحلول للمشاكل التقنية التي تحدث وطرق الاستفادة منها