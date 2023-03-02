وزارة الصحة تستحدث قسما للولادة والعمليات الجراحية بعيادة الصابري المجمعة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تعمل وزارة الصحة بالحكومة الليبية في بنغازي على استحداث قسم جديد للولادة بعيادة الصابري المجمعة والعمليات الجراحية بطاقة استيعابية 10 أسرة.

وأجرى وزير الصحة، الدكتور عثمان عبد الجليل، زيارة تفقدية للعيادة، للوقوف على تطوير وتحوير الدور الأرضي لاستحداثه قسماً خاصاً بالنساء والولادة والعمليات الجراحية المجدولة.

وقالت الوزارة، إن العمليات الجراحية المجدولة ستجرى بواقع 10 عمليات يوميًا، وطاقة استيعابية تبلغ 10 أسرة، لتخفيف الضغط على مركز بنغازي الطبي في استقبال حالات الولادة خاصة القادمة من المدن والمناطق المجاورة لمدينة بنغازي.

وأضافت، أن الوزير اطلع رفقة، اللجنة التسييرية لحل مختنقات المرافق الصحية، على الخطة المعدة للتحوير.

وتتضمن الخطة، وفقًا للوزارة، نقل المكاتب التابعة لقسم الشؤون الإدارية إلى مكان مخصص بالعيادة إلى حين استكمال المبني الإداري المجاور.

وأوضحت، أنه سيتم تخصيص المكاتب التي تم إخلاءها لتصبح خاصة بعيادات الأنف والأذن والحنجرة والعيون.

وزار الوزير، القسم الخاص بأمراض الكُلى. وقالت الوزارة إنه أوصى بتخصيص سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً، فضلاً عن الاطلاع على القسم الخاص بالأشعة العادية والمقطعية ومعمل للتحاليل.