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الحكومة الليبية المكلفة تبحث جاهزية جهاز الحرس البلدي للقيام بحملات لفرض القانون

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة علي فرج القطراني، رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحكم المحلي أبو بكر الزوي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاء تم خلاله الاطلاع على سير عمل جهاز الحرس البلدي وجاهزيته للقيام بعدد من الحملات التي تستهدف فرض القانون، وتجسيد دور الجهاز في المحافظة على سلامة المواطن وحماية المستهلك فيما يتعلق بالأسعار والصلاحية وأماكن التخزين.

وأشاد القطراني، خلال اللقاء بالمجهودات التي يبذلها عناصر جهاز الحرس البلدي في سبيل استتباب الأمن والمحافظة على سيادة القانون.

وأكد على ضرورة متابعة الأنشطة التجارية والصناعية وضبطها وفقًا للّوائح والقوانين المتبعة بهذا الخصوص من أجل سلامة المستهلك وصحة المجتمع.

كما شدد على ضرورة متابعة العمالة الأجنبية والتزامها بالإجراءات القانونية وكذلك التزامها بدفع الجباية المفروضة عليها بما يتوافق والضوابط المنصوص عليها إسوة بالمواطن الليبي، لافتًا إلى ضرورة انهاء ظاهرة استغلال الفضاء العام وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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