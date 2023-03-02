رفقة جهاز الحرس البلدي.. القطراني يتفقد القافلة الخاصة بمدينة المرج

تفقد نائب رئيس الحكومة الليبية، رئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة علي القطراني، القافلة الخاصة بمدينة المرج والتي قامت الغرفة بتوفيرها ضمن خططها المُعدة لتوفير احتياجات المدينة.

الزيارة التي كانت رفقة رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، وعضو مجلس النواب بدر النحيب، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، وفريق الهلال الأحمر، تم خلالها التأكيد على ضرورة أن تصل هذه القافلة من سيارات إسعاف وشاحنات مُحملة بعدد كبير من التجهيزات والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات إلى المرج كخطوة أولى لغرفة الطوارئ، بينما ستعقبها عدة خطوات لخدمة أهالي المدينة.