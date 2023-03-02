بلدية المرج تدشن الطريق الرابط بين مدينة المرج ومنطقة بوترابة

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دشن عميد بلدية المرج وليد صلهوب مشروع استكمال الطريق الرابط بين مدينة المرج ومنطقة بوترابة (طريق لسلس) بطولة (6) كم بحضور أهالي وأعيان وحكماء المنطقة.

وتم إحالة المشروع إلى شركة البيت الحر للمقاولات للبدء في تنفيذ المشروع عن طريق جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الشرقية وبعد إنهاء جميع الإجراءت الإدارية والقانونية وإبرام العقود.

وأكد عميد بلدية المرج أن هذا المشروع من أولويات المشاريع الاستراتيجية والحيوية للبلدية والذي يربط مدينة المرج بالساحل، مشيرًا إلى ان المشروع سيسهم باختصار المسافة بين مدينة المرج وبوترابة التي تبعد عن مدينة المرج حوالي (55) كم لتصبح المسافة حوالي (14)كم.