البيوضي: مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني هو هدف “حكومة العار”

هاجم المرشح الرئاسي سليمان البيوضي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على خلفية زيارة وزير العمل والتأهيل علي العابد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تنسيق من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع الكيان الإسرائيلي.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “باتت حكومة الطافش تنفذ أجندة مرعبة ضد ليبيا، ما يحدث تجاوز مسألة الأخطاء وثبت بوضوح أنه استراتيجية مدروسة وتعمل بأجنحة متعددة”.

وأضاف: “كل هذا العار والخيانة يهدف في النهاية لمسخ المجتمع واختراقه ليسهل إعادة تخريطه ديموغرافيا وطائفيا”.

وواصل بأن “مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين العربية هو ذروة سنام مشروع حكومة الرجس والعار والخيانة، ولم يعد من سبيل للتصدي لها إلا طريق المقاومة”.