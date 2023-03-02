وفد تجاري يزور مقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ببنغازي

أجرى وفد تجاري من دول تونس وإسبانيا والسنغال جولة تفقدية إلى مقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وذلك بناءً على تعليمات وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري برعاية الغرفة التجارية بنغازي.

وعقب الجولة التفقدية، عُقد اجتماع موسع مع مدير عام الشركة الليبية القابضة للكهرباء ومدير عام البرنامج الوطني لتوطين الطاقات المتجددة.

وتأتي هذه اللقاءات حرصا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي على مد جسور التعاون ما بين الشركات العالمية المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات ذات العلاقة بالدولة الليبية.