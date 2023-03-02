للنهوض بالقطاع الصحي .. وزير الصحة يتفقد عيادة الصابري المجمعة

أجرى وزير الصحة بالحكومة عثمان عبد الجليل، زيارة تفقدية لعيادة الصابري المجمعة بنغازي، وذلك للوقوف على تطوير وتحوير الدور الأرضي، لاستحداثه قسمًا خاصًّا بالنساء والولادة والعمليات الجراحية لتخفيف الضغط على مركز بنغازي الطبي في استقبال حالات الولادة، خاصة القادمة من المدن والمناطق المجاورة لمدينة بنغازي.

رافق الوزير خلال زيارته التفقدية مدير مركز الصابري، رئيس اللجنة التسييرية لحل مختنقات المرافق الصحية، وعضو اللجنة التسييرية، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، ونائب مدير مركز خدمات الكلى بنغازي.

اطلع الوزير رفقة اللجنة على الخطة المعدة للتحوير والتي تتضمن نقل المكاتب، التابعة لقسم الشؤون الإدارية إلى مكان مخصص بالعيادة إلى حين استكمال المبني الإداري المجاور، حيث سيتم تخصيص المكاتب التي تم إخلاءها لتصبح خاصة بعيادات الأنف والأذن والحنجرة والعيون.

كما تفقد الوزير القسم الخاص بأمراض الكُلى موصيًا بتخصيص سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة، بالإضافة إلى الاطلاع على القسم الخاص، بالأشعة العادية والمقطعية ومعمل للتحاليل.

وثمّن عبد الجليل الجهود المبذولة من قبل العاملين والمسؤولين بالعيادة في المحافظة على الإصلاحات والصيانة، وحرصهم على جودة الخدمات الطبية، المقدمة للمرضى لتنفيذ الاستراتيجية الإصلاحية للنهوض بالقطاع الصحي.

يشار إلى أن هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية للمنشآت الصحية التي يجريها وزير الصحة عثمان عبدالجليل، بصفة دورية بمختلف المدن والمناطق، للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.