وزير الصحة يستعرض آلية التحول الرقمي والخطط الإصلاحية

حضر عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، اليوم الأربعاء، مباحثات وزير الصحة بالحكومة عثمان عبد الجليل، مع مديري المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة بنغازي والجبل الأخضر، حول استراتيجية خطة قطاع الصحة الإصلاحية، التي تتضمن إطلاق برامج وطنية علاجية تشمل عدة اختصاصات طبية.

ونقلًا عن وزارة الصحة، استعرض عبد الجليل، بنود البرامج الوطنية واختصاصات كل برنامج والمتطلبات الخاصة به؛ لإصدار القرارات المتعلقة بالبرامج التي سيكون التسجيل فيه عبر منصات إلكترونية؛ لضمان الشفافية وعدالة التسجيل.

وأضافت الوزارة أن البرامج التي تم استعرض بنودها، هي برامج: “زراعة القوقعة، زراعة القرنية، متابعة وعلاج أمراض الكُلى، متابعة وعلاج مرضى الأورام، تشخيص وعلاج تأخر الحمل والمساعدة على الإنجاب”.

وأوضحت الوزارة أن هذه المباحثات والمساعي، تأتي ضمن استراتيجية قطاع الصحة لتطوير البروتوكولات العلاجية والمرجعيات الموحدة للخدمات الصحية المختلفة؛ لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة أفضل باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.