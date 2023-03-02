العثور على نحو 100 قذيفة هاون ومخلفات حرب منزل مهجور في سبها

أخبار ليبيا 24

عثرت أجهزة الأمن على قرابة 100 قذيفة هاون وبعض مخلفات الحرب في منزل مهجور بمشروع الشركة الهندية سبها.

وأفادت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، عبر تيلغرام، أن العثور على القذائف جاء بعدما وردت معلومات من أحد أفراد الشرطة التابعين لمركز شرطة سبها المدينة، مفادها وجود مخلفات حرب (قذائف هاون) في منزل مهجور بمشروع الشركة الهندية سبها.

وأضافت، أنه بالتعاون مع مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بجهاز المباحث الجنائية سبها، تمَّ التوجه إلى عين المكان، حيث عثر بالمنزل على قرابة مائة قذيفة هاون وبعض مخلفات الحرب.

وقالت، “تمَّ إزالتهم بالطريقة الأمنية ونقلهم إلى مقر المباحث الجنائية سبها”.