بوشناف يكلف مدير الإدارة السياسية بمجلس الأمن القومي للتواصل مع البعثة الأممية

كلف مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف؛ مدير الإدارة السياسية بالمجلس فيصل أبو الرايقة بالتواصل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا؛ لنقل رؤية المجلس فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وقال المستشار إبراهيم بوشناف في تصريح له اليوم الأربعاء؛ إن ثلاثا من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لم تقبل بها بخطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، متسائلا في السياق ذاته عن مدى إمكانية إنجازها على أرض الواقع.

وأفاد بوشناف بأن “روسيا والصين وفرنسا، مصر المنخرطة بقوة في الشأن الليبي رفضتها ، كثير من الليبيين أيضا يرفضونها”.

وتابع بوشناف قائلا: “المدة المحددة لإنجاز الانتخابات غير كافية، المطالبات الملحة بإصلاح النظام الإنتخابي لم تتحقق ، كذلك معايير اختيار المجموعة المقترحة لإنجاز الانتخابات ستكون محل خلافات بين الفرقاء”.

واختتم بوشناف: “هذا يأتي للرد على عديد التساؤلات التي وردتنا عما طرحه مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي”.