بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 02 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 02 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يميل الطقس للاستقرار هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر بداية من مساء هذا اليوم.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ وترتفع يوم الغد على سرت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة احيانا تسبب في إثارة الأتربة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-23)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على مناطق الخليج.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 28)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:32).