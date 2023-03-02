طقس مستقر على معظم ليبيا مع توقعات بتأثر بعض المناطق برياح جنوبية شرقية

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، ميلان الطقس للاستقرار هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا مع تراجع بسيط في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال.

وأشار المركز، إلى أن مناطق سرت – الخليج – سهل بنغازي وبعض مناطق الجنوب الشرقي تتأثر يوم غد الجمعة برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة أحيانا مثيرة للأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وذكر أن درجات الحرارة القصوى في شمال غرب ليبيا تتراوح ما بين (17-22) وترتفع يوم الغد على سرت. تتراوح في الشمال الشرقي ما بين (18-23) مئوية وتسجل ارتفاعًا يوم الغد خاصة على مناطق الخليج.

أما في جنوب غرب ليبيا، فالحرارة من المتوقع أن تتراوح ما بين (22- 28)، بينما تتراوح ما بين (27-32) مئوية بالجنوب الشرقي.