المشري: ليبيا ترفض “التطبيع” مع النظام السوري وعودته للجامعة العربية

أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، خالد المشري عن رفض ما وصفه بـ “تطبيع العلاقات” مع النظام السوري، مشيرا إلى أنه مارس أعمالا انتقامية بحق شعبه.

وقال المشري في تصريحات تلفزيونية: “ليبيا لن توافق بأي شكل على عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، ونرفض اعتبار بشار الأسد ممثلا للسوريين وقد ارتكب أفظع الجرائم بحقهم”.

وأضاف رئيس مجلس الدولة: “هناك موجة تطبيع مع النظام مرتبطة بعوامل ومتغيرات دولية، وأن زيارة دول المنطقة لنظام الأسد عبارة عن زلزال فوق الزلزال”.

وتابع: “لا يوجد من الشعب الليبي أي متعاطف مع نظام الأسد، واتصال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير خارجية النظام فيصل المقداد أمر مرفوض وسيتم اتخاذ إجراءات بحقها”.