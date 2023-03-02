التكبالي: الميليشيات لن تُلقي سلاحها إلا بحصولها نصيب الأسد من الأموال

الوطن| رصد

شكك ليبيون في جدوى الحوار مع الميليشيات المسلحة في الأسابيع المقبلة، بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة (5 5)، وفق المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي.

ورأى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن مثل هذا الحوار لن يصل لأي نتائج، متوقعا تحوله إلى حلقة جديدة في مسلسل إهدار الوقت، إذ لا يمكن بأي حال الحديث عن نزع ومنع استخدام هذه التشكيلات لسلاحها، خاصة في غرب البلاد.

وقال التكبالي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “الحالة الوحيدة لإمكانية قبول قيادات التشكيلات بتحييد سلاحها عن الاستحقاق الانتخابي هو ضمان حصولها مقدماً على نصيب الأسد من كعكة الأموال، والمناصب العليا بالدولة، وخاصة داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وإن حدث ذلك فإنه سيقود البلاد لمزيد من ترسيخ وجودهم”.

ورأى التكبالي أن ما طرحه باتيلي بخصوص المسار العسكري والأمني، بقدر ما يعكس قلة خبرة بالواقع الليبي فإنه يعكس بدرجة أكبر تماشياً مع التوجهات والخطط الأميركية بشأن إدارة الأوضاع في ليبيا.

وأوضح التكبالي أن واشنطن تسعى بشدة لإنهاء توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف قطع الطريق على قيام أي تحالف، أو حتى تنسيق بين أي طرف أو قوى عسكرية محلية، وبين عناصر شركة (فاغنر) الروسية في ليبيا، مضيفاً: “من هنا يمكن فهم تزايد الحديث عن خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتصنيف المجموعات المسلحة”.