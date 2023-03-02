مُحارب يؤكد لوكالتنا «معركة الكرامة حرّرت ليبيا من الأطماع الخارجية والخيانات الداخلية»

أخبار ليبيا 24 – خـاص

يتجلىّ الدور المحوري لـ«معركة الكرامة» في تحرير ليبيا من الأطماع الخارجية والداخلية، من قبل الإرهابيين ودواعش المال العام وعصابات الإسلام السياسي.

قصةُ اليوم من قصص الإرهاب في ليبيا، يرويها المُحارب عماد الدين العشيبي، رئيس العرفة 1 في القوات المُسلحة، التحقت بعملية الكرامة منذ البداية في طبرق، إذ جرى إعلامي بها قبل 3 شهور، وبدأنا العمل عليها رفقة قادة وضُباط رفيعو المستوى.

وفي تفاصيل التجهيزات قُبيل الانطلاق.. يروي عماد الدين، لقد باشرنا جمع الكشوفات المتعلقة بأسماء الضُباط والعناصر الأمنية والعسكريين الراغبين في الانضمام للقتال في صفوف الجيش الوطني، ومن ثمّ حصرنا الاسماء، وبدأنا التواصل معهم للتنسيق وعقد الاجتماعات.

يُكمل المُحارب عماد الدين العشيبي حديثه.. لقد اعتمدنا على الهاتف المحمول كوسيلة سريعة للتواصل، ومن ثمّ عقدنا عدة اجتماعات بشكلٍ سري؛ وذلك لحساسية الوضع آنذاك.

يواصل عماد الدين الحديث لوكالتنا.. لاشّك بأن عملية الكرامة انطلقت بضربات موجهة إلى وحدات من ميليشيا 17 فبراير، و ميليشيا درع ليبيا 1، وأنصار الشريعة، وكلهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

يُكمل..قبل انطلاق العملية بشكل رسمي، عملنا داخل مجموعات تتولى عملية التحرّي وجمع كافة المعلومات عن معسكرات التنظيم الإرهابي، ما هي أعدادهم، ماذا بحوزتهم؟ ما عدد أسلحتهم؟ كم تبلغ ذخائرهم؟ وغيرها الكثير الكثير.

لذا.. عملنا داخل هذه المجموعات وقمنا بتجّميع عدد ضخم من المعلومات، وأردف بالقول: لقد كنا نعمل وفق خُطط استراتيجية محكمة، ولا نؤمن بالعمل العشوائي غير المدروس.

ويروي المُحارب البطل عماد الدين العشيبي تفاصيل إحدى المعارك الضروس التي خاضها الجيش الوطني ضد جحافل الإرهاب في المنطقة الشرقية، وهي معركة منطقة البمّبه:

– تفاصيل معركة البمبّه : بعد أن وصلتنا مجموعةٌ من السيارات، باشرنا في صيانتها رفقة مجموعة من السيارات الأخرى التي غنمّناها من العدو الغرهابي، وبعد أن انهينا عميلة الصيانة، انطلقنا من طبرق نحو معسكر الرجمة، ومن هناك توجهنا إلى منقطة البمبّه الواقعة تحت سيطرة التنظيمات لاغرهابية في لاذلك الوقت.

يُكمل عماد الدين حديثهُ.. أذكر تواجد العديد من الكتائب التابعة للجيش الوطني التي كانت تحتول السيطرة على المنطقة منذ أشهر طويلة، لكن دون جدوى.. وفور وصولنا إلى هناك وبدءنا الحرب استطعنا تحرير المنطقة من الإرهابيين بالكامل، وسقط من صفوفنا ثلاثة شهداء فقط، وهم صلاح الدين عبد المطلوب، وأحمد عمر و سعد محمود، بالإضافة إلى مجموعة من الجرحى.

ويُضيف عماد الدين لوكالتنا، لقد غنمنا أسلحة كثيرة من العناصر الإرهابية بالغضافة إلى عدد مهوّل من الذخائر والدباباتالتي كانت بحوزتهم، واستطعنا أن نحرر المنطقة بأكملها في غضون ساعتين فقط.

يُكمل.. بعد أن تمكنا من تحرير منطقة البمّمة من براثن الغرهاب أكملنا مسيرتنا في تحرير بقية المناطق من سيطرة عناصر داعش، حيثُ توجهنا إلى المحاور الغربية لمدينة بنغازي وخُضنا هناك معارك طاحنة، لقنا فيها داعش درسًا لن ينساه.

وفي ختام قصته، دعا المُحارب البطل عماد الدين العشيبي الجهات المُختصة للنظر في ملف الجرحى وأسر الشهداء، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الوطن الاحرار في مختلف الكتائب التابعة للجيش الوطني، ولاسيما الكتيبة 309، إبّان الحرب على الإرهاب، مؤكدًا بأن مثل هذه التضحيات العظيمة لا يُمكن تجاهُلها إطلاقًا وفقًا لقوله.