الهنقاري: «البيدجا» قبض على 18 باخرة تهريب وقود وكل التهم ضده ملفقة

دافع محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن مهرب البشر والوقود عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ«البيدجا»، زاعماً أنه قام بالقبض على 18 باخرة تهريب وقود وكل التهم ضده ملفقة، بحسب زعمه.

وقال الهنقاري في منشور عبر «فيسبوك»: “اليوم بأمر من النائب العام المستشار الصديق الصور، خفر السواحل بقيادة «المقدم عبد الرحمن ميلاد» الملقب بـ«البيدجا»، يقبض على باخرة تهريب وقود أمام شواطئ أبو كماش، وهذه تعتبر رقم 18 التي يقبض عليها البيدجا”، وفقا لوصفه.

وأضاف “هل عرفتم الآن سبب تلفيق التهم للمقدم عبد الرحمن من قبل الايطاليين والمالطية، ولهذا كنا في الدفاع عن براءته من الظلم الذي وقع فيه”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة من قبل البرلمان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية برئاسة علي أبو زريبة، المكلفة بتأمين الساحل البحري بالمنطقة الغربية، قد نجحت للمرة الثانية في ضبط سفينة تهرب الوقود الليبي أمام بوكماش.