ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس إن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لامست واقع العلاقات السياسية بين الأطراف الليبية.

بوراس اعتبرت في تصريح لمنصة “فواصل” أن المبادرة الأممية طرحت الحل الأقرب لوضع مقاربة دستورية لإنهاء أزمة الشرعية، والمضي قدمًا في عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ولفتت أن هذا الطرح أثّر في القرار الليبي الذي من المفترض أن يصدر من مجلسي النواب والدولة لمعالجة المسار الدستوري والنقاط الخلافية على خلفية المترشحين للانتخابات القادمة.

وأشارت إلى أنه لم تتضمّن خطة المبعوث الأممي، آليات لنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونجاحها في ظل وجود حكومتَين وأجهزة رقابية ومؤسسات مالية متآكلة.

Shares

The post بوراس: المبادرة الأممية طرحت الحل الأقرب لوضع مقاربة دستورية لإنهاء أزمة الشرعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية