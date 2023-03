عمران: مقترح باتيلي ممارسة للضغط على مجلسي النواب والدولة لاستكمال المسار الدستوري

ليبيا – رأت عضو تأسيسية الدستور نادية عمران أن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بمثابة ممارسة للضغط على مجلسي النواب والدولة لاستكمال المسار الدستوري وطرح مشروع الدستور للاستفتاء، وهو الطريق الأنجع والأفضل حاليًا، لكن البعثة الأممية تتبع نفس الخطوات التى اتبعتها في تشكيل لجنة الحوار السابقة.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أشارت إلى أن البعثة ما زالت تختار شخصيات بدون معايير ولا قواعد ودون شرعية لهذه الأطراف وهم ما يسمون “أصدقاء البعثة”، وقد ضرب المال السياسي أطنابه فيها ولن يفضي ما تسعى إليه إلا إلى مزيد من الانقسام والفوضى، وما حدث من ردود فعل تجاه مبادرة باتيلى يؤكد انقسام المجتمع الدولى ومصالحه تجاه ليبيا.

