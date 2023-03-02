تقرير إيطالي: شبكات الهجرة غير الشرعية تنشط في ثلاث مدن ليبية

الوطن| رصد

قال تقرير أمني إيطالي إن ارتفاع أعداد المهاجرين المتدفقين إلى البلاد من ليبيا، يعود إلى نشاط شبكات إجرامية منظمة في ثلاث مدن، محدداً التدفقات الرئيسية عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من السواحل الليبية والتونسية، كطريق رئيسي لنقل المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر إلى إيطاليا.

وأكد التقرير انتعاش ظاهرة الهجرة بشكل ملحوظ جراء النشاط الإجرامي، حيث أشار إلى شبكات إجرامية منظمة في زوارة والزاوية وصبراتة، تتسبب بزيادة ضغط الهجرة، إذ تعرض تلك المنظمات خدماتها على المهاجرين غير الشرعيين، بما تمتلك من القدرة على التكيف مع الأوضاع السياسية والأمنية، وأيضا مع التحديات الطبيعية كحالة الطقس والبحر.

ولفت التقرير إلى زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية في العام 2022 نحو إيطاليا وأوروبا بشكل عام من عدة أماكن، خصوصا أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا؛ جراء عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة، والتغير المناخي الشديد، والدفع الديموغرافي القوي، والآثار السلبية المترتبة على اقتصادات الدول بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد والصراع الروسي الأوكراني.