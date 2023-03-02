موجة غضب في ليبيا لبث فيلم كارتون على قناة ليبيا الوطنية يروج للجنس بين الأطفال 

أخبار ليبيا 24

تسبب ظهور فيلم كرتون للأطفال على قناة ليبيا الوطنية، بحالة غضب وسخط كبير، حيث صب ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على إدارة القناة، لما تضمنه من مشاهد لقبلات بين فتاة وشاب، بينما اكتفت إدارة القناة بفتح تحقيق.

وشن الناشطون هجومًا عنيفًا على القناة معتبرين أن بث الفيلم دليل على الانحطاط الأخلاقي وتشجيع للأطفال على الممارسات الجنسية.

وقال الصحفي فيصل الهمالي: “قالو فيه قناة ليبية جايبة رسوم متحركة ثقافية +18.. اللي يسيبه هرمون الدجاج يكملوه قنواتنا”.

وأضاف، “الرسوم اللي عرضتها القناة كانت تعليمية بكل وضوح وصغارنا مش محتاجين بعدها أي شرح، حتى العضة مش ناسيينها.. أكيد الحلقات الجاية فيه تفاصيل أكثر غر شعب نقناق ما يحبوش الخير لصغارهم”.

وتعليقًا على ما كتب الهمالي، قال الإذاعي عطية باني: ” الرأي والرأي الآخر فيه شوية مقعرة، لكن ماشي الجو”.

وقال الحسن باكير، ” كوني موظفاً بقناة ليبيا الوطنية، ومديراً لمكتبها بمدينة مصراتة أقول إن ما تم عرضه من فيلم كرتون خاص للأطفال يحتوي على مشاهد خليعة ليست من عاداتنا ولا تقاليد بلادنا ولا حتى تعاليم ديننا الحنيف أيضا؛ كما أنها لا تمثل على الإطلاق سياسة القناة أو إدارتها أو حتى العاملين فيها! أمر غير مقبول ومرفوض من إدارة القناة وجميع العاملين فيها”.

بينما كتب أحد المعلقين: ” شن الخبر الشين اللي يعرضوا فيه في قناة الوطنية العيل اللافي ومن معاه كلهم مسؤولين ويجب عرضهم للمسائلة القانونية، وآخر شي قالك مديرة قناة ليبيا الوطنية تطالب بفتح تحقيق مع مدير إدارة البرامج بالقناة في واقعة بث “كرتون أطفال” خادش للحياء”.

وطالب الصحفي محمد كركارة بفتح تحقيق، حيث كتب يقول: “لابد من فتح تحقيق من قبل قناة الوطنية الليبية على بث كرتون منافي لعاداتنا وتقاليدنا وديننا الإسلامي”.

وعلى إثر الهجوم اللاذع، طالب مديرة القناة عواطف الطشاني، مدير إدارة البرامج بالقناة بفتح تحقيق فوري لبث فيلم الكرتون ضمن الخارطة البرامجية، وإحالة الموظفين عن مراقبة البرنامج والمتورطين في عملية بثه إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.